Gare de Neuchâtel : la Ville réagit au mécontentement des commerçants 

Parmi ces clients mécontents figure Dominique Henz. « Avant, je venais une fois par semaine à la gare, maintenant c’est une fois par mois, parce que c’est trop compliqué de se parquer », estime-t-elle.

La Ville a réduit le nombre de places de parc en surface pour favoriser l’usage des parkings souterrains. Parmi les autres changements figurent la mise en place d’un sens unique de circulation depuis la rue Crêt-Taconnêt et d’une zone de rencontre à 20 km/h. L’objectif est de rendre les lieux plus sécurisés et plus agréables pour les piétons.

Mauro Moruzzi admet que tout changement peut avoir un impact sur les habitudes. Il précise toutefois que la zone de la gare compte toujours 350 places de parc disponibles et observe une hausse de fréquentation des parkings souterrains, « sans saturation » pour autant, précise-t-il. Le conseiller communal ajoute que les CFF ont revu à la baisse leurs tarifs dès la 2e heure de parcage pour répondre à certaines critiques sur les prix. À ses yeux, il s’agit aussi de penser à la sécurité des 5'000 piétons qui empruntent la zone de la gare aux heures de pointe et qui devaient jusque-là slalomer entre les voitures en quête d’une place de stationnement.

Pour Mauro Moruzzi, le système actuel améliore également l’accès pour les bus de substitution qui doivent pouvoir prendre le relais d’un train dans la demi-heure qui suit l’annulation d’une course. Sur ce plan, « les retours des transporteurs, tels que CFF et BLS, sont positifs », affirme Mauro Moruzzi.

Anne Schlittler du magasin de thé Cordon rouge appelle de son côté les autorités à rétablir la circulation dans les deux sens. Le schéma actuel décourage certains à venir à la gare, selon elle.