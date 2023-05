Le réaménagement de la gare suscite la grogne des commerçants

Le réaménagement du plateau de la gare à Neuchâtel touche à sa fin. Après environ un mois de travaux, une zone de rencontre est en train de voir le jour. L’objectif est de désengorger la surface et d’encourager les automobilistes à emprunter les parkings souterrains.





Une situation encore un peu confuse

L’heure est encore aux tâtonnements et à la tolérance. Des agents de sécurité sont sur place pour aiguiller les automobilistes dans cette nouvelle configuration. Lundi matin, certains véhicules étaient momentanément garés là où il n’est plus permis de se parquer, mais le chantier encore en cours explique en partie cette situation, selon François Derouwaux, chef de l’Office de la mobilité de la Ville de Neuchâtel. Concrètement, les véhicules roulent désormais à sens unique en provenance de la rue Crêt-Taconnêt, que les vélos peuvent en revanche emprunter à la descente. Les voitures qui viennent de l’avenue de la Gare sont quant à elle contraintes de tourner autour du galet ou de s’y parquer. Le sud de la gare est passé en zone de rencontre, limitée à 20 km/h. Un espace d’art contemporain verra le jour sur le giratoire et une sculpture sera également vernie samedi à midi sur la place de l’Europe.





Des places réservées aux livraisons parfois occupées par d’autres véhicules

Un couloir de dépose-minute est prévu pour les voyageurs et certaines places de parc en surface ont aussi été maintenues pour La Poste, l’hôtel ou les livraisons.