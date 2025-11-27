« En boîte » : Solarsplit, facilitateur d’investissements solaires

C’est un moment charnière que vite le monde de l’énergie. La réalité d’autrefois, basée sur des gros sites de productions, type centrales nucléaires ou barrages, fait place à un système décentralisé où le plus grand nombre est appelé à devenir producteur d’énergie. C’est le cas en particulier dans le domaine solaire, où les propriétaires sont de plus en plus nombreux à rejoindre la transition énergétique en installant des unités photovoltaïques.

Cette transition, Solarsplit souhaite l’accompagner grâce à une application multifonctions. La startup neuchâteloise occupe aujourd’hui sept personnes. Fondée en 2023, elle est active dans les cantons de Neuchâtel, Vaud ainsi qu’en Valais dès cette fin d’année.





Comme une fusée

Wilfried Josset, le directeur général et cofondateur de Solarsplit, Bryan Umana, le directeur des opérations et Luca Zucchetto, le directeur commercial, racontent que dès le départ, Solarsplit a été conçu comme une fusée à trois étages. Le premier est opérationnel. Baptisé Install, cette première fonctionnalité de l’appli est parfois surnommée « le Tinder du solaire » ou « le Booking du solaire ». Elle permet de mettre en relation les propriétaires intéressés à investir dans des panneaux photovoltaïques avec les professionnels de la branche. L’idée est de simplifier les démarches pour les uns comme pour les autres.

En cette fin d’année, Solarsplit Install est rejoint par le second étage de la fusée : Solarsplit Monitoring. Là, il s’agit d’assurer le suivi de l’installation et de tirer le meilleur rendement d’une unité photovoltaïque, à travers une veille de consommation et en mettant en réseau les appareils connectés.

Le troisième étage, Solarsplit Community, a pour ambition d’entraîner tout le monde dans le mouvement de la transition énergétique. Il s’agit de contribuer à mettre en réseau les investissements solaires et donc d’en faire profiter collectivités publiques, entreprises, privés, mais aussi des locataires, qui peuvent contribuer à financer des investissements locaux.