Neuchâtel Xamax de retour au travail

Neuchâtel Xamax a entamé à huis clos vendredi sa préparation en vue de la seconde partie du championnat de Challenge League de football. Les joueurs « rouge et noir » sont désormais placés sous les ordres d’Anthony Braizat. L’ancien coach de Stade Lausanne-Ouchy avait été intronisé le 24 décembre en lieu et place d’Uli Forte, qui dirige désormais Winterthour. Deux arrivées et deux départs : le mercato hivernal n’a pour l’heure pas apporté de profonds bouleversements au sein de l’effectif « rouge et noir ». /mne-cob