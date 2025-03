Xamax : « On veut aller chercher cette troisième place »

Une pause pas si reposante

Les Neuchâtelois doivent aussi se réjouir de retrouver le championnat après deux semaines de trêve internationale. Cette pause n’avait toutefois rien de reposant, selon Niklas Gunnarsson. « Je n’ai pas le sentiment d’avoir eu une pause, car l’entraîneur et le staff veulent plus, toujours plus. Donc on s’est beaucoup entraîné. C’était bien, c’était dur, mais il faut passer par là si vous voulez être plus haut dans le classement », estime le défenseur.