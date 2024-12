Les locataires doivent quitter l’immeuble sans chauffage au Locle

Il est au cœur de la polémique depuis le mois dernier : l’immeuble de la rue Georges-Favre 2-4 au Locle n’est pas habitable. C’est le verdict du Conseil communal, qui publie jeudi un communiqué à ce sujet. À fin novembre, l’exécutif avait fait en sorte de rétablir en urgence le chauffage et l’eau chaude dans ce bâtiment qui en était privé, alors que la société propriétaire des lieux était aux abonnés absents.

Il dresse à présent le constat que l’immeuble ne bénéficiera bientôt plus des services d’une gérance, ni de ceux d’un concierge. Quant à la société nidwaldienne qui possède l’immeuble, elle a accumulé à ce jour 25'000 francs de factures impayées d’eau et d’électricité. Dans ces circonstances, le Conseil communal estime que les locataires doivent quitter les lieux au plus vite. Ils peuvent s’adresser à la gérance communale pour obtenir une liste des appartements vacants au Locle. La Ville cessera d’assurer les frais au 31 mars 2025 dernier délai, voire plus tôt si possible. L’entreprise énergétique Viteos coupera également l’électricité. /comm-jhi