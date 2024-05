Le rouge est moins vif que prévu au Locle en 2023

Une situation encourageante et préoccupante à la fois. Au Locle, les comptes 2023 affichent un déficit de 1,34 million de francs. Une amélioration de plus de 3,6 millions au regard de ce qui avait été budgétisé. Cette relativement bonne nouvelle est à mettre sur le compte d’une hausse des revenus fiscaux (+2,5 millions), une baisse des charges de personnel (-0,8 million), des biens, services et marchandises (-0,6 million) et une diminution de la facture sociale (-0,4 million).

Ces améliorations ont poussé les autorités communales à renoncer à un prélèvement dans la réserve de la politique conjoncturelle, comme le prévoyait le budget.