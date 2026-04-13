Lacunes sécuritaires dans les salles communales : des jauges revues

Ces travaux vont engendrer d’importantes dépenses et prendre plusieurs mois pour être menés à bien. Laténa « va prioriser les chantiers et faire en sorte que chacun des quatre villages de la Commune puisse bénéficier rapidement d’une salle remise aux normes afin d’assurer la vie locale », précise Valérie Dubosson.





Des organisateurs de manifestation qui doivent s’adapter

Réduire la jauge des personnes accueillies dans une salle n’est pas sans conséquence pour celles et ceux qui mettent sur pied des manifestations. « C’est le cas de la fête scolaire à l’Espace Perrier. Il y aura deux spectacles à la place d’un seul », souligne Valérie Dubosson.