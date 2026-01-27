Face aux escroqueries, place à la prévention à Marin

Les escroqueries sévissent dans le canton de Neuchâtel et les personnes âgées en sont les cibles principales. Face à cette situation, la Commune de Laténa a organisé mardi une séance de prévention à Marin, en collaboration avec la Police neuchâteloise. Objectif : sensibiliser la population aux techniques utilisées par les arnaqueurs, ainsi qu'aux bons réflexes à adopter et aux personnes à contacter pour éviter de tomber dans le piège.

Les méthodes des escrocs sont désormais bien rodées. Parmi les plus répandues, celle des faux policiers-banquiers. Par téléphone ou parfois directement au domicile, les arnaqueurs prétextent un piratage de compte ou une opération suspecte pour réclamer des informations sensibles comme les codes bancaires. En 2025, 730'000 francs ont été dérobés de cette manière. Ceci, en 96 opérations.





Des escroqueries aux multiples facettes

Mais d’autres types d’escroqueries existent : « Depuis environ deux ans, on observe pas mal d’escroqueries : faux policiers, faux neveux, faux banquiers… mais aussi des personnes se faisant passer pour des artisans ou des intervenants à domicile, qui ne terminent pas les travaux et disparaissent ensuite », explique Achille Ponzo, responsable de la prévention de la criminalité au sein de la Police neuchâteloise.

Achille Ponzo a animé la séance de Marin et a notamment détaillé les comportements à adopter en cas d’appel suspect. Il rappelle qu’aucun service de police ne demandera jamais de codes personnels par téléphone. « En cas de doute, on se calme, on prend le temps de réfléchir et de se demander si c’est réel ou pas, si l’on connaît la personne que l'on a au téléphone ou pas. Pour moi, le plus important, c’est de ne pas croire ce qui est dit : dès qu’il y a un doute, raccrocher, ne pas donner suite et prévenir le plus vite possible », insiste-t-il avant de souligner que s’informer sur les risques reste l'une des armes efficaces contre les arnaques.





Informer pour limiter les risques

Mais les escroqueries ne se limitent pas aux appels téléphoniques. Les participants ont également été sensibilisés aux arnaques à domicile, aux bancomats ou encore dans les supermarchés, où les fraudeurs profitent de moments d’inattention pour agir.

La conseillère communale de Laténa en charge de la cohésion sociale, Vanessa Renfer, espère qu’à l’issue de cette assemblée, les gens soient davantage « sur leur garde lorsqu’ils sont en contact avec des gens qu’ils ne connaissent pas et qui les mettent sous pression avec des demandes de codes, d’argent, … qu’ils n’agissent pas dans la précipitation. ». Elle ajoute : « C’est la police qui a pris contact avec nous et nous a proposé cette séance de prévention. On a tout de suite été emballés par l’idée. Et on constate que beaucoup de personnes sont venues. » Elle conclut : « on espère que les gens qui sont venus aujourd’hui vont en parler à leurs voisins et que la prochaine fois il y aura encore plus de monde. »

D’autres séances de prévention sont d’ores et déjà prévues dans les semaines à venir. La prochaine aura lieu le 18 février au Val-de-Ruz, avec le même objectif : informer, prévenir et réduire le risque de se faire piéger par les escrocs. /raf