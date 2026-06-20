Les enfants de St-Blaise ont inauguré leur pumptrack !

« Ce projet est né d’un rêve ». Timo Winkler avait tout juste 12 ans quand, lors un séjour au camping avec sa famille, il roule pour la première fois sur un pumptrack. « À ce moment-là, j’ai découvert de nouvelles sensations et ça m’a vraiment plus », explique-t-il. Le concept est simple : un circuit en béton composé de bosses et de virages relevés. Ce dernier se parcourt avec un vélo, une trottinette ou un skate en utilisant des mouvements de flexion des jambes et des bras. Au retour de ses vacances, le jeune préado rêve alors qu’un tel circuit soit construit dans son village à St-Blaise. En 2020, il écrit alors une lettre à la commune et réunit plus de 175 signatures d’enfants. Deux ans plus tard, l’Association Pumptrack Bas-Lac est créée. Le projet est alors sur les rails. Plus de six ans plus tard et après de nombreux rebondissements, Timo Winkler a aujourd’hui 19 ans et est le vice-président de l’Association, il voit enfin son projet réalisé. « Je suis hyper heureux et content de voir les jeunes qui s’amusent sur le circuit », confie le jeune adulte avec fierté.
Timo Winkler : « C'est une grande réussite ! »
Le pumptrack du Bas-Lac a été officiellement inauguré samedi. La population s’était déplacée en nombre pour découvrir le circuit. « Nous sommes vraiment heureux de l’engouement qu’il y a autour de ce nouveau lieu », développe Pascal Winkler, président de l’Association Pumptrack Bas-Lac et papa de Timo. Ce dernier a soutenu son fils tout au long du processus. « Je me suis un peu engagé et finalement j’ai eu le bras pris dans l’engrenage de cette aventure », explique-t-il avec humour. Le parcours de ce projet n’a pas été de tout repos, selon le papa. « Nous avons dû faire preuve de beaucoup d’adversité. »
Pascal Winkler : « Pour arriver au bout de ce truc, c'est plus d'un millier de mail en six ans. »
Coût total de la construction : près de 300'000 francs. C’est grâce au soutien de la population via un crowdfounding, d’entreprises de la région, de sponsors privés et de la Commune de Laténa à hauteur de 80'000 francs, que le parcours a enfin pu voir le jour.
À la suite des discours officiels ce samedi, un groupe de riders a enflammé le pumptrack avec quelques démonstrations spectaculaires. Après quoi, les plus jeunes enfants sont allés se frotter aux bosses.
Les jeunes riders sont conquis :
Ce pumptrack vient compléter une offre de loisir déjà bien étoffée au port de St-Blaise. Le circuit est accessible à toutes et tous 24 heures sur 24 à condition de porter un casque. /crb