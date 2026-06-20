Les enfants de St-Blaise ont inauguré leur pumptrack !

Coût total de la construction : près de 300'000 francs. C’est grâce au soutien de la population via un crowdfounding, d’entreprises de la région, de sponsors privés et de la Commune de Laténa à hauteur de 80'000 francs, que le parcours a enfin pu voir le jour.

À la suite des discours officiels ce samedi, un groupe de riders a enflammé le pumptrack avec quelques démonstrations spectaculaires. Après quoi, les plus jeunes enfants sont allés se frotter aux bosses.