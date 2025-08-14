Le Centre médical de Laténa a trouvé ses locataires

La Commune communique ce jeudi avoir franchi une étape importante dans la reconversion de l’ancien ...
Le Centre médical de Laténa a trouvé ses locataires

La Commune communique ce jeudi avoir franchi une étape importante dans la reconversion de l’ancien collège de la Rive-de-l’Herbe à Saint-Blaise. Des baux avec plusieurs professionnels de la santé ont été signés.

Photo prise lors de la signature des baux. Sur la photo de gauche à droite : Dr. Marc Ecoffey, Dr. Bernard Laubscher, Dr. Patrick Perret, Dre Carole Winz, Valérie Dubosson (conseillère communale), Vanessa Renfer (conseillère communale) et Laurent Amez-Droz (conseiller communal). Photo prise lors de la signature des baux. Sur la photo de gauche à droite : Dr. Marc Ecoffey, Dr. Bernard Laubscher, Dr. Patrick Perret, Dre Carole Winz, Valérie Dubosson (conseillère communale), Vanessa Renfer (conseillère communale) et Laurent Amez-Droz (conseiller communal).

Le Centre médical de Laténa va de l’avant. La Commune annonce ce jeudi avoir signé des baux avec des professionnels de la santé. Quatre pédiatres, un centre de cardiologie avec des médecins généralistes, un physiothérapeute et une psychothérapeute vont s’installer dans l’ancien collège de la Rive-de-l’Herbe à Saint-Blaise. Ils occuperont 1070 des 1'300 m2 disponibles. Des discussions sont en cours avec d’autres partenaires potentiels afin de compléter les prestations et les espaces encore vacants. 

La structure doit ouvrir en octobre 2026 et les travaux de réaménagements des lieux se poursuivent. Le Conseil communal de Laténa relève que ce nouveau pôle de santé « contribuera à renforcer l’accessibilité et la diversité des soins pour l’ensemble de la population de Laténa. » Il ajoute que sa proximité avec le pôle thérapeutique pluridisciplinaire, Îlot Ressources, renforcera la cohérence de cette offre de soins centralisée. /sma 


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Danger d’incendie de forêt accru dans le canton de Neuchâtel

Danger d’incendie de forêt accru dans le canton de Neuchâtel

Région    Actualisé le 14.08.2025 - 16:04

Piscine des Mélèzes : l’enfant a été entendu

Piscine des Mélèzes : l’enfant a été entendu

Région    Actualisé le 14.08.2025 - 14:18

Lecture de plage (6/6) : « La forêt barbelée » de Gabrielle Filteau-Chiba

Lecture de plage (6/6) : « La forêt barbelée » de Gabrielle Filteau-Chiba

Région    Actualisé le 14.08.2025 - 15:59

Une rentrée scolaire sans portables et un plan d’action pour l’orthographe

Une rentrée scolaire sans portables et un plan d’action pour l’orthographe

Région    Actualisé le 14.08.2025 - 10:00

Articles les plus lus

Sous la canicule, les plantes souffrent aussi

Sous la canicule, les plantes souffrent aussi

Région    Actualisé le 13.08.2025 - 17:13

Les trains circulent à nouveau entre Neuchâtel et Yverdon

Les trains circulent à nouveau entre Neuchâtel et Yverdon

Région    Actualisé le 14.08.2025 - 09:47

Fabrice Aragno signe « Le Lac », son premier long métrage à Locarno

Fabrice Aragno signe « Le Lac », son premier long métrage à Locarno

Région    Actualisé le 14.08.2025 - 10:37

Pas de rentrée scolaire aux Planchettes

Pas de rentrée scolaire aux Planchettes

Région    Actualisé le 14.08.2025 - 12:26