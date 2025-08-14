Le Centre médical de Laténa a trouvé ses locataires

Le Centre médical de Laténa va de l’avant. La Commune annonce ce jeudi avoir signé des baux avec des professionnels de la santé. Quatre pédiatres, un centre de cardiologie avec des médecins généralistes, un physiothérapeute et une psychothérapeute vont s’installer dans l’ancien collège de la Rive-de-l’Herbe à Saint-Blaise. Ils occuperont 1070 des 1'300 m2 disponibles. Des discussions sont en cours avec d’autres partenaires potentiels afin de compléter les prestations et les espaces encore vacants.

La structure doit ouvrir en octobre 2026 et les travaux de réaménagements des lieux se poursuivent. Le Conseil communal de Laténa relève que ce nouveau pôle de santé « contribuera à renforcer l’accessibilité et la diversité des soins pour l’ensemble de la population de Laténa. » Il ajoute que sa proximité avec le pôle thérapeutique pluridisciplinaire, Îlot Ressources, renforcera la cohérence de cette offre de soins centralisée. /sma

