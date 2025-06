Le futur collège d’Hauterive tient sa première pierre

Plus de dix ans après

Si ce projet devisé à 22 millions de francs arrive aujourd’hui dans sa phase décisive, il ne date pas d’hier. C’est déjà en 2014 que le Conseil communal d’Hauterive est chargé d’étudier des pistes afin de rationaliser les bâtiments scolaires, préscolaires et parascolaires. Mais c’est en 2020 que les choses se concrétisent avec l’approbation du Conseil général pour la construction d’un tout nouveau bâtiment. Celle-ci commence finalement en juin 2025, plus de cinq ans plus tard. Mais cette attente se justifie selon Thomas Zeller, ancien conseiller communal en charge du dossier : « Quand le budget a été élaboré, il y a eu le Covid et la guerre en Ukraine. Ça a fait grimper la facture de 22 à 30 millions de francs. C’était trop ! Alors il a fallu revoir le projet en enlevant la crèche », détaille l’ancien élu.