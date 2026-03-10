Le Centre médical de Laténa prend forme

La pose symbolique de la première pierre s’est tenue ce mardi à Saint-Blaise. Les premiers locataires de ce pôle de soins devraient entrer dans le bâtiment à la fin de l’année.
Étape symbolique dans le chantier du Centre médical de Laténa entamé l'été dernier. Le Conseil communal a convié les médias à Saint-Blaise ce mardi pour la pose de la première pierre. Le bâtiment devrait accueillir ses premiers locataires à la fin de l’année.
Quatre pédiatres, un physiothérapeute, un médecin généraliste, une psychologue et une infirmière spécialisée en santé mentale s’installeront ainsi dans l’ancien collège de la Rive-de-l’Herbe, une fois qu’il aura été transformé, a indiqué le conseiller communal en charge des bâtiments à Laténa, Laurent Amez-Droz. Le Centre neuchâtelois de cardiologie, composé de deux spécialistes auxquels se joindront trois médecins généralistes, occupera également deux étages. Il s’agira du second site de cette entité, déjà présente à La Chaux-de-Fonds. D’autres praticiens sont encore recherchés pour se joindre à l’aventure. L’objectif est de créer « une approche multidisciplinaire de la santé cardiovasculaire avec un accompagnement diététique, de la physiothérapie et des programmes d’aide à l’arrêt du tabac », a précisé Florian Rey, l’un des fondateurs du Centre neuchâtelois de cardiologie.
Laurent Amez-Droz : « Le rez-de-chaussée sera occupé par un centre de pédiatrie. »
En termes d’accessibilité, le futur Centre médical de Laténa se situe près de la gare et des transports publics. « Il y a un arrêt de bus qui est quasiment dans la cour du centre médical pour ceux qui viennent de la ville de Neuchâtel », précise Laurent Amez-Droz. Environ 20 places de parc seront aussi créées près du bâtiment, de même qu’un dépose-minute. Le Conseil communal mise aussi sur le parking du port, tout proche. Les autorités envisagent par ailleurs de requalifier la zone qui sépare le futur centre médical de l’Hôtel de Commune, en y apportant davantage de végétation et en favorisant la mobilité douce et piétonne.
Un projet amorcé par l’ancienne Commune de Saint-Blaise.
Ce projet, devisé à 6 millions de francs, a connu quelques soubresauts avant de pouvoir aller de l’avant. Avant la fusion, la Commune de Saint-Blaise avait elle aussi cherché à créer un centre médical dans cette ancienne école. Le projet avait essuyé de nombreuses oppositions, finalement levées, mais la Ligue pulmonaire, au cœur de la démarche, avait jeté l’éponge et son centre médical a finalement vu le jour rue de la Fleur-de-Lys à Marin sous le nom de Centre médical du Bas-Lac.
À Saint-Blaise, le chantier a aussi réservé son lot de surprise aux architectes. Les fondations du sous-sol n’étaient par exemple pas suffisamment solides pour accueillir la dalle du rez-de-chaussée comme imaginé, explique Julien Dubois, l’architecte en charge du projet. « Transformer, c’est choisir de travailler avec l’existant », a-t-il déclaré dans son allocution. Entreprendre de tels travaux nécessite de prendre en compte l’histoire du bâtiment et sa structure, a-t-il résumé.
Julien Dubois : « C’était une école. […] Le bâtiment, il évolue, il prend une autre direction, il deviendra centre médical. »
Au total, ce sont 1'300 m2 de surface qui seront loués aux différents praticiens, également présents pour cette pose de la première pierre. « Après avoir fait de nombreuses démolitions de cloisons, place maintenant à la reconstruction », a conclu Laurent Amez-Droz. /sbm