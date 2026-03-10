Le Centre médical de Laténa prend forme

En termes d’accessibilité, le futur Centre médical de Laténa se situe près de la gare et des transports publics. « Il y a un arrêt de bus qui est quasiment dans la cour du centre médical pour ceux qui viennent de la ville de Neuchâtel », précise Laurent Amez-Droz. Environ 20 places de parc seront aussi créées près du bâtiment, de même qu’un dépose-minute. Le Conseil communal mise aussi sur le parking du port, tout proche. Les autorités envisagent par ailleurs de requalifier la zone qui sépare le futur centre médical de l’Hôtel de Commune, en y apportant davantage de végétation et en favorisant la mobilité douce et piétonne.





Un projet amorcé par l’ancienne Commune de Saint-Blaise.

Ce projet, devisé à 6 millions de francs, a connu quelques soubresauts avant de pouvoir aller de l’avant. Avant la fusion, la Commune de Saint-Blaise avait elle aussi cherché à créer un centre médical dans cette ancienne école. Le projet avait essuyé de nombreuses oppositions, finalement levées, mais la Ligue pulmonaire, au cœur de la démarche, avait jeté l’éponge et son centre médical a finalement vu le jour rue de la Fleur-de-Lys à Marin sous le nom de Centre médical du Bas-Lac.

À Saint-Blaise, le chantier a aussi réservé son lot de surprise aux architectes. Les fondations du sous-sol n’étaient par exemple pas suffisamment solides pour accueillir la dalle du rez-de-chaussée comme imaginé, explique Julien Dubois, l’architecte en charge du projet. « Transformer, c’est choisir de travailler avec l’existant », a-t-il déclaré dans son allocution. Entreprendre de tels travaux nécessite de prendre en compte l’histoire du bâtiment et sa structure, a-t-il résumé.