La directrice du cycle 3 du Cercle scolaire du Locle renonce

Sonja Evard, nommée à la direction du cycle 3 du Cercle scolaire du Locle pour la rentrée prochaine ...
La directrice du cycle 3 du Cercle scolaire du Locle renonce

Sonja Evard, nommée à la direction du cycle 3 pour la rentrée prochaine, a décidé de renoncer à entrer en fonction au 1er août.

La Ville du Locle doit revoir son dispositif pour la rentrée scolaire. (Photo d'archives) La Ville du Locle doit revoir son dispositif pour la rentrée scolaire. (Photo d'archives)

Le Cercle scolaire du Locle est à nouveau le théâtre de rebondissements. La future directrice du cycle 3, Sonja Evard, dont la nomination avait été présentée au mois de mai, a décidé de renoncer à entrer en fonction au 1er août prochain, annonce la Ville du Locle dans un communiqué paru ce vendredi. « Cette décision fait suite à des échanges relatifs à la future organisation de la direction du Cercle scolaire », explique le Conseil communal. Des attentes différentes quant au fonctionnement sont au cœur de ce retrait.

Les autorités indiquent toutefois que la préparation de la rentrée scolaire se poursuit sereinement. L’actuelle et future équipe de direction « collaborent étroitement afin d’assurer une transition efficace et la continuité des missions de l’établissement », selon le communiqué. /comm-bla


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