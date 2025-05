Le pouvoir loclois veut pousser sa directrice d’école vers la sortie

Officiellement, la directrice du Cercle scolaire du Locle est en arrêt maladie. C’est ce que précisait la nouvelle conseillère communale de tutelle Catherine Jeanneret fin mars, au moment d’annoncer l’engagement de deux codirecteurs ad interim pour assurer la fin de l’année scolaire et préparer la suivante. Mais selon nos informations, Françoise Casciotta a été écartée par le Conseil communal. L’Etat, qui est l’autorité de nomination du corps enseignant neuchâtelois, confirme être saisi d’une procédure de licenciement. Le dossier est en cours d’examen. Or, avant même que le Canton statue, l’exécutif loclois aurait refusé en mars un retour au travail de sa cheffe de service, absente depuis début 2025. Françoise Casciotta, directrice du Cercle scolaire depuis 2017, employée de la Ville depuis plus de 25 ans et ancienne première citoyenne du Locle, a engagé une bataille juridique.

Les parties ne se risquent à aucun commentaire. Mais si la suspension de la cheffe de service se confirme et est bien le fait de la Ville, il se peut que le Canton annule cette mise à l’écart avant de se prononcer sur un éventuel licenciement. Autrement dit, Françoise Casciotta pourrait bientôt retrouver sa place à la tête du Cercle scolaire, du moins temporairement.





Enseignants et parents informés mercredi

Les représentants des enseignants et des parents d’élèves ont été informés de la procédure de licenciement mercredi lors d’un conseil d’établissement scolaire. Selon nos sources, c’est « l’incompréhension » qui domine chez les profs du cycle 2 et 3. En revanche, ceux du cycle 1 seraient beaucoup moins solidaires de la direction depuis que celle-ci a décidé d’une gestion « plus formelle » du service socio-éducatif.

Aucune faute grave ne serait reprochée à Françoise Casciotta, mais une accumulation de problèmes depuis qu’elle a été victime d’un grave souci de santé, il y a trois ans, suivi d’une convalescence de plusieurs mois. Les enseignants solidaires de la directrice, eux, ont plutôt le sentiment que le manque de moyens alloués à la direction, au secrétariat et au service socio-éducatif est la cause principale des tensions et retards constatés dans le traitement des demandes, et que le Conseil communal a « trouvé un bouc émissaire ».







A peine arrivé, déjà parti

L’un des deux codirecteurs engagés en mars (Sébastien Milardo, à 40% pour des tâches administratives) a jeté l’éponge après quelques jours seulement. « Pour des raisons personnelles », assure Catherine Jeanneret. Mais le principal intéressé est injoignable. La conseillère communale assure qu’un remplaçant lui sera « rapidement trouvé ».

L’affaire pourrait prendre une tournure partisane. Au premier semestre 2025, le conseiller communal popiste Michaël Berly s’est vu retirer l’éducation par ses collègues de l’exécutif. Françoise Casciotta, elle, a longtemps siégé sur les bancs du POP au Conseil général. Elle avait été sélectionnée à l’initiative de l’ancien conseiller communal Jean-Paul Wettstein avec quatre autres candidats pour le poste de directrice du Cercle scolaire. Le libéral-radical se souvient que la candidature de la responsable du secrétariat s’était « rapidement imposée, malgré le fait qu’elle n’était pas du sérail des enseignants ». Par ailleurs, Françoise Casciotta fait partie des trois seuls chefs de service à avoir obtenu une prime pour leur engagement durant le Covid.

Trois anciens conseillers communaux de gauche seraient récemment sortis de leur devoir de réserve : ils auraient écrit une lettre au Canton pour faire part, selon nos sources, de leur « vive préoccupation » dans la gestion de ce dossier par leurs successeurs au Conseil communal. /vco