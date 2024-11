Retour à la maison pour la psychiatrie à La Chaux-de-Fonds

Les travaux du Centre de psychiatrie communautaire des Montagnes (CPCM) à La Chaux-de-Fonds sont terminés. Le Centre neuchâtelois de psychiatrie l’a annoncé mardi dans un communiqué. Le bâtiment de la rue de la Jardinière 157 avait été endommagé de manière significative par la tempête du 24 juillet 2023. Pour des raisons de sécurité, il avait été fermé et ses différentes prestations avaient été accueillies dans des locaux temporaires pendant les travaux de remise en état. D’abord estimés à un mois, la durée du chantier a ensuite été réévaluée à plus d’une année, au vu de l’état du bâtiment. Après cette réouverture, les services du CPCM seront progressivement réintégrés à la rue de la Jardinière entre le 5 et le 12 décembre. /comm-jhi