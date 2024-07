Tempête du 24 juillet : nos photos d’archive

Il a un an jour pour jour, une tempête d’une violence inouïe touchait les Montagnes neuchâteloises et ravageait notamment La Chaux-de-Fonds, le Locle et le Crêt du Locle. Le phénomène a fait un mort et plus de 40 blessés. Les traces les plus visibles concernent les arbres urbains, dont environ 2'500 ont dû être abattus ou élagués. La Métropole horlogère a reçu au total 4,6 millions de francs de dons.

Les dommages causés aux bâtiments sont estimés à 117,15 millions, selon l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention, avec 2'989 sinistres déclarés. Les assureurs privés ont dû verser des dizaines de millions de francs, avant tout pour des véhicules.

Il y a un an, nos journalistes sillonnaient les Montagnes dévastées, images à retrouver ici. /ats-aju