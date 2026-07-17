La Chaux-de-Fonds : les cloches sonneront à l’unisson le 24 juillet

En mémoire de la tempête du 24 juillet 2023, qui a marqué les Montagnes neuchâteloises, les ...
La Chaux-de-Fonds : les cloches sonneront à l’unisson le 24 juillet

En mémoire de la tempête du 24 juillet 2023, qui a marqué les Montagnes neuchâteloises, les cloches de La Chaux-de-Fonds sonneront à l’unisson vendredi prochain.

Le vendredi 24 juillet, les cloches de La Chaux-de-Fonds sonneront à l’unisson en mémoire de la tempête qui a frappé la ville à la même date trois ans auparavant. Le vendredi 24 juillet, les cloches de La Chaux-de-Fonds sonneront à l’unisson en mémoire de la tempête qui a frappé la ville à la même date trois ans auparavant.

Le vendredi 24 juillet, les cloches de La Chaux-de-Fonds sonneront à l’unisson en mémoire de la tempête qui a frappé la ville à la même date trois ans auparavant. La Ville souhaite, par ce geste, inviter la population à « mesurer le chemin parcouru depuis cette journée hors norme », indique-t-elle dans un communiqué publié ce vendredi.

Les cloches sonneront à partir de 11h25, durant 6 minutes 30 secondes. Les édifices appelés à faire sonner leurs cloches sont les collèges de la Charrière, des Endroits, des Forges, du Crêt-du-Locle et de Numa-Droz, ainsi que le Grand Temple, Notre-Dame-de-la-Paix, le Sacré-Cœur, Saint-Pierre, le Temple Farel et le Temple Saint-Jean. /comm-rle


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