Tempête du 24 juillet : le Care Team à la rescousse

« Plus les gens sont pris en charge rapidement, plus on arrive à les soigner efficacement », explique Stéphane Saillant. Et d’ajouter que « dans la grande majorité des cas, les symptômes vont s’amender dans les semaines et les mois qui suivent. Un tout petit pourcentage va avoir des séquelles à plus long terme. On peut les soigner, avec médication ou approche psychothérapeutique. ». Aujourd’hui, le CNP suit encore quelques personnes.

Ce mercredi, cela fait un an jour pour jour que les Montagnes neuchâteloises ont essuyé cette violente tempête. De quoi raviver des souvenirs parfois pesants. Stéphane Saillant conseille aux personnes qui se sentiraient fragiles de « ne pas rester seules et de demander de l’aide, si besoin ». Il se veut toutefois rassurant : « Si des symptômes reviennent, ils sont plus atténués et temporaires. »