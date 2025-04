L’ECAP clôt 2024 dans la sérénité

L’ECAP clôt son exercice 2024 sur un résultat qualifié d’« excellent ». C’est ce qui ressort du rapport de gestion de l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention du canton de Neuchâtel. Le bilan présente un net contraste avec celui de l’année précédente.

Tout le monde s’en souvient, l’année 2023 avait été marquée par la tempête du 24 juillet, qui avait occasionné de graves dégâts aux bâtiments de La Chaux-de-Fonds. Elle avait engendré une perte historique de plus de 24 millions de francs. Et encore, l’ECAP précise que ça aurait été pire sans les mécanismes de la réassurance, la solidarité internationale et une évolution boursière favorable.





Une année sans sinistres extraordinaires

Le bilan 2024 a présenté une situation diamétralement opposée. Avec deux dynamiques positives qui se sont conjuguées. Premièrement, il y a eu peu de sinistres - la charge nette dans ce domaine a reculé de près de 69% par rapport à l’exercice précédent, pour retrouver des chiffres similaires à ceux de 2022. Et deuxièmement, les placements financiers ont fourni un bon rendement. Résultat : un résultat positif de 26,7 millions de francs. Le résultat technique de l’assurance affiche un excédent de recettes de 6,6 millions de francs. De quoi reconstituer les réserves fortement sollicitées en 2023, et, comme le relève l’ECAP, d’adapter leur niveau à l’évolution du capital assuré. En revanche, les primes payées dans le domaine de la réassurance augmentent de 17,8% en moyenne, en raison du nombre important de sinistres des dernières années.

Personne ne sait de quoi demain sera fait, en termes de sinistres. En revanche, un des points forts de ces prochains mois, pour l’ECAP, sera l’inauguration le 12 septembre de la nouvelle piste d’entraînement pour sapeurs-pompiers de la Presta à Couvet. /comm-jhi