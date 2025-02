Trois millions de francs pour le réaménagement du parc des Crêtets à La Chaux-de-Fonds

La reconstruction du parc des Crêtets, dévasté par la tempête de juillet 2023, devrait commencer l’été prochain à La Chaux-de-Fonds. Le Conseil général se prononce ce jeudi soir sur un crédit de 2,988 millions de francs destiné au réaménagement du lieu. Mais ce n’est qu’une partie de l’ardoise. 7,65 millions de francs : c’est ce que coûteront au total les réparations nécessaires et les améliorations prévues pour ce lieu trait d’union, avec le parc Gallet, entre la gare et la patinoire. La Ville puisera dans le crédit qui avait été voté après la tempête, dans divers fonds également, notamment celui alimenté par l’association Des arbres pour rêver demain, le financement étant complété par des dons et prises en charge par des assurances.





Le kisoque sera reconstruit

L’un des emblèmes du parc, le kiosque (ou pavillon de jardin) qui faisait l’angle au sud-est et qui avait été détruit sera reconstruit. Le montant des réparations, des chemins notamment, a été chiffré à plus de 4,5 millions de francs. Le parc des Crêtets avait été aménagé entre 1904 et 1906 dans le style rocaille de l’époque avec promenades sinueuses, cascades et plans d’eau. Une partie de cet héritage sera conservée, mais l’endroit bénéficiera d’un coup de jeune. Le parc sera organisé en trois parties, avec une zone de fraîcheur à l’est, un axe central bénéficiant d’une vue dégagée sur les quartiers nord de la ville, ainsi qu’un secteur plus animé autour du pavillon de musique, arborant des pelouses étendues et une place de jeux agrandie. Ce réaménagement représente un investissement net d’un peu moins de 2,5 millions et demi de francs pour la Ville.





Le parc Gallet doit patienter

Le changement climatique sera pris en compte dans le choix des essences d’arbres qui seront plantées. Les travaux sont prévus entre août 2025 et novembre 2026. La reconstruction du parc Gallet, situé juste à côté, se fera dans un second temps. Le calendrier dépend notamment du projet de rénovation des patinoires des Mélèzes. /vco