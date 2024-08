Des rentes AVS plus égalitaires dans le canton de Neuchâtel

Décision discriminatoire

Le Tribunal cantonal neuchâtelois a donné raison à Philippe Gnaegi en décidant d'accorder à sa femme la totalité des bonifications éducatives jusqu'à l'âge de la retraite des deux membres du couple. Il a, dans un arrêt rendu le 27 juin, jugé la pratique actuelle de discriminatoire. « Certaines femmes subissent une différence de traitement qui ne repose sur aucune justification raisonnable », peut-on lire.





Avancée pour les femmes

Cette décision permettra à beaucoup de femmes, encore majoritaires dans les postes à temps partiel, de ne pas être pénalisées, selon Pro Familia. La rente moyenne des femmes lors de cette période transitoire, où le partage automatique des revenus entre les deux retraités n'a pas encore eu lieu, est de 1'574 francs, contre 2'047 francs pour les hommes, rappelle l'organisation, se basant sur un rapport annuel statistique de l'AVS 2023. Un vent d’espoir donc pour Philippe Gnaegi. Pour le Neuchâtelois, ce changement est nécessaire au vu de l’évolution des ménages. « Aujourd’hui, les femmes sont beaucoup mieux formées. Avec Pro Familia, nous souhaitons qu’elles continuent à se former et qu’elles bénéficient de plus de structures d’accueil, le tout à des coûts réduits. »