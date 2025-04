Des jeux pour tous les goûts à Festiludi

Suite au succès de sa première édition, Festiludi sera de retour ce samedi à la salle de spectacles de Corcelles. Le festival avait été créé en 2024 par deux écoliers de 14 ans : Quentin Despeisse et Valentin Perret. Les deux amis ne s’attendaient pas, l’année dernière, à une telle affluence. « On prévoyait peut-être 100 personnes, il y’en a eu 500. C’est cinq fois plus, c’est super ! », se rappelle Quentin. « Les gens nous ont directement posé la question, avant la fin du festival, de savoir si on referrait en 2025. Du coup, on a dit oui, même si on ne savait pas encore si on allait le faire ou pas », avoue-t-il.