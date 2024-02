L’AVS au cœur des votations du 3 mars : notre débat

La population suisse est appelée aux urnes le 3 mars. L’AVS sera au cœur de ce scrutin avec deux objets aux visées bien différentes. D’un côté, l’initiative « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne », portée par les jeunes libéraux-radicaux et soutenue par la droite, qui veut progressivement relever l’âge de la retraite des hommes et des femmes à 66 ans d'ici à 2033 puis l’indexer sur l’espérance de vie. De l’autre, l’initiative pour une treizième rente AVS. Un texte porté les syndicats et les partis de gauche qui veut accorder une treizième rente AVS pour les retraités, sur le modèle du treizième salaire chez les actifs. RTN ouvre le débat sur ces deux objets mardi à 7h35 dans La Matinale. Anna Ludwig responsable romande pour l’initiative dites « des rentes » et Zoé Nater co-présidente des jeunes socialistes neuchâtelois se feront face pour aborder ces deux sujets. /dpi