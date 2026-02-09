« Le dossier du lundi » : les enjeux de l'initiative SSR

Les Suisses se prononceront le 8 mars sur l’initiative populaire « 200 francs, ça suffit ! ...
« Le dossier du lundi » : les enjeux de l'initiative SSR

Les Suisses se prononceront le 8 mars sur l’initiative populaire « 200 francs, ça suffit ! », qui vise à réduire la redevance radio-télévision.

La SSR est au cœur du débat politique à l’approche de la votation fédérale. (Photo: KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) La SSR est au cœur du débat politique à l’approche de la votation fédérale. (Photo: KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)

L'initiative veut limiter les moyens financiers de la SSR. Une proposition qui inquiète particulièrement les milieux du sport et de la culture. Le texte propose de plafonner la redevance radio-TV à 200 francs par ménage. Selon ses partisans, la contribution actuelle est trop élevée et pèse inutilement sur les ménages et les entreprises. Le Conseil fédéral et la majorité du Parlement recommandent de rejeter le texte. Ils estiment qu’une réduction aussi importante des moyens mettrait en danger le service public, en particulier dans les régions linguistiques minoritaires. Un contre-projet plus modéré a toutefois été adopté. Les citoyennes et citoyens trancheront dans les urnes le 8 mars prochain. Notre correspondante parlementaire Marie Vuilleumier a analysé les enjeux de cette votation. /mvu-aca

Le dossier de Marie Vuilleumier 

Ecouter le son


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Midi Tonus remet du mouvement dans les pauses de midi

Midi Tonus remet du mouvement dans les pauses de midi

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 15:47

Pierre Jaquet-Droz, le Chaux-de-Fonnier qui rencontra le roi d’Espagne

Pierre Jaquet-Droz, le Chaux-de-Fonnier qui rencontra le roi d’Espagne

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 14:23

Pas d’indemnisation en vue pour les commerçants affectés par des travaux

Pas d’indemnisation en vue pour les commerçants affectés par des travaux

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 11:52

Achille Ponzo, nouveau chef Prévention de la criminalité à la Police neuchâteloise

Achille Ponzo, nouveau chef Prévention de la criminalité à la Police neuchâteloise

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 11:06

Articles les plus lus

Léa battue en finale de la Star Academy

Léa battue en finale de la Star Academy

Région    Actualisé le 08.02.2026 - 11:01

Les noisetiers fleurissent et certains Neuchâtelois éternuent

Les noisetiers fleurissent et certains Neuchâtelois éternuent

Région    Actualisé le 08.02.2026 - 15:10

Nouveau succès de la Fête du Froid à La Brévine: 12'000 visiteurs

Nouveau succès de la Fête du Froid à La Brévine: 12'000 visiteurs

Région    Actualisé le 08.02.2026 - 16:53

« Ma Commune à la Une » : Neuchâtel

« Ma Commune à la Une » : Neuchâtel

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 09:33