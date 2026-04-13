La BNS ouvre ses coulisses au public avec le « Moneyverse » à Berne

Pour la première fois, la Banque nationale suisse invite le grand public à plonger dans l’univers de la politique monétaire. Inauguré ce week-end à Berne, le « Moneyverse » se veut un centre didactique et interactif consacré à l’argent et à son rôle dans l’économie.

Installé dans le Kaiserhaus récemment rénové, ce nouvel espace propose une immersion inédite dans les coulisses de la banque centrale suisse. À travers des dispositifs numériques, ludiques et participatifs, les visiteurs sont invités à se glisser dans la peau d’un banquier central et à mieux comprendre les mécanismes des marchés monétaires.

Le président de la BNS, Martin Schlegel, s’est exprimé pour la première fois en français au micro de radios régionales romandes à l’occasion de cette ouverture. Une prise de parole symbolique, qui accompagne la volonté de l’institution de se rapprocher du grand public. /sju-aca