« Le dossier du lundi » : financement de la 13e rente AVS

La 13e rente AVS votée par le peuple en mars 2024 sera versée pour la première fois en décembre 2026. Le sujet revient sur la table du Conseil des États en cette troisième semaine de session de printemps. Les deux Chambres du Parlement affichent des visions divergentes quant aux moyens de financer durablement cette prestation supplémentaire. C’est le dossier politique de ce lundi, avec notre correspondant parlementaire Serge Jubin. /sju-aca