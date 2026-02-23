« Le dossier du lundi » : La PMA pour les femmes célibataires

« Le dossier du lundi » : La PMA pour les femmes célibataires

Plusieurs initiatives parlementaires demandent d’adapter la loi sur la procréation médicalement assistée (PMA) en faveur des femmes célibataires. Les milieux conservateurs s’y opposent. Un premier débat aura lieu cette semaine sous la coupole fédérale.

Un premier débat doit avoir lieu cette semaine en commission. (Photo : Services du Parlement 3003 Berne). Un premier débat doit avoir lieu cette semaine en commission. (Photo : Services du Parlement 3003 Berne).

La Suisse est avec l’Italie l’un des rares pays européens qui interdit la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires. Six initiatives parlementaires provenant de conseillers nationaux des 6 partis représentés au Parlement demandent d’adapter la loi sur la PMA, en faveur aussi des femmes célibataires. Les milieux conservateurs s’y opposent. Un premier débat a lieu jeudi prochain en commission. C’est le dossier de politique fédérale de ce lundi, avec notre correspondant parlementaire Serge Jubin. /sju

Le dossier de Serge Jubin :

Ecouter le son


