« Le dossier du lundi » : l'avis d'un démographe sur l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions »

Avec ses 41’000 km², dont plus de la moitié en montagne, la Suisse peut-elle continuer à accueillir ...
« Le dossier du lundi » : l'avis d'un démographe sur l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions »

Avec ses 41’000 km², dont plus de la moitié en montagne, la Suisse peut-elle continuer à accueillir toujours plus d’habitants ? À l’approche du vote sur l’initiative de l'UDC, la question d’un éventuel plafond démographique revient au centre du débat.

Les Suisses doivent décider, le 14 juin dans les urnes, s’ils soutiennent ou rejette l’initiative de l'UDC. (Photo : libre de droits). Les Suisses doivent décider, le 14 juin dans les urnes, s’ils soutiennent ou rejette l’initiative de l'UDC. (Photo : libre de droits).

Avec ses 41’000 km², dont plus de la moitié en montagne, la Suisse peut-elle continuer à voir sa population croître sans limites ? À l’approche du vote sur l’initiative de l’UDC « Pas de Suisse à 10 millions d’habitants », le débat sur un éventuel plafond démographique revient au premier plan. Pour en discuter, le démographe de l’Université de Genève Philippe Wanner a été interrogé: faut-il fixer une limite à la population en Suisse ? 

C'est le dossier de notre correspondant à Berne, Serge Jubin.

Philippe Wanner : « On a aucun élément scientifique pour dire que dix, douze, quinze ou huit millions, c'est bien ou c'est pas bien. »

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Les Suisses doivent décider, le 14 juin dans les urnes, s’ils soutiennent ou rejettent l’initiative « Pas de Suisse à 10 millions d’habitants ». L’éclairage du démographe Philippe Wanner contribue à forger les opinions. /sju


 

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