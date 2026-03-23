« Dossier du lundi » : l’observation au cœur de la Journée météorologique mondiale

Ce lundi, c’est la Journée météorologique mondiale. Une journée qui s’articule autour du thème de l’observation cette année. Différents phénomènes sont observés et analysés dans le monde entier, afin de produire des prévisions le plus fiables possible. Différents outils sont utilisés pour ces tâches d’observation. Il y les stations de mesures au sol, les radars « installés à des endroits stratégiques » pour suivre les précipitations ou encore les satellites, explique Mikhaël Schwander. L’échange de données et la collaboration internationale sont « essentiels » pour la météo, détaille le météorologue chez Météosuisse.