« Le dossier du lundi » : les enjeux de l'initiative "Pas de Suisse à 10 millions"

L'initiative lancée par l'UDC sera soumise au vote de la population le 14 juin prochain. Notre ...
« Le dossier du lundi » : les enjeux de l'initiative "Pas de Suisse à 10 millions"

L'initiative lancée par l'UDC sera soumise au vote de la population le 14 juin prochain. Notre correspondant au Palais fédéral aborde les enjeux du texte.

Les citoyens suisses se prononceront sur l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions » le 14 juin prochain. (Photo : ATS/Jean-Christophe Bott) Les citoyens suisses se prononceront sur l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions » le 14 juin prochain. (Photo : ATS/Jean-Christophe Bott)

Les Suisses ont dû se prononcer près de vingt fois en soixante ans sur des initiatives voulant limiter l’immigration. Cinq ont été acceptées, dont celle de 2014 contre l’immigration de masse.

La dernière initiative de l’UDC exige que la population suisse ne franchisse pas le cap des 10 millions d’habitants avant 2050. Si tel devait être le cas, il faudrait notamment dénoncer l’accord sur la libre circulation des personnes.

Le dossier de Serge Jubin sur les enjeux de l'initiative :

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Les citoyens suisses trancheront dans les urnes le 14 juin. À moins de 3 semaines du scrutin, la campagne bat son plein avec d’énormes moyens investis autant par les partisans que les adversaires de l’initiative. Le Conseil fédéral s’est fortement engagé pour appeler au rejet d’une initiative qui menace la prospérité et la sécurité de la Suisse, selon Beat Jans, ministre en charge de la Justice et police. /sju-jad

Beat Jans : « L'initiative n'ajoute aucune solution mais créée des problèmes. »

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