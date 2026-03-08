Votations fédérales : les résultats en direct

La population suisse se prononce ce dimanche 8 mars sur quatre objets fédéraux : l'imposition ...
Votations fédérales : les résultats en direct

La population suisse se prononce ce dimanche 8 mars sur quatre objets fédéraux : l'imposition individuelle ainsi que les initiatives « 200 francs, ça suffit ! » , pour un fonds climat et pour l'argent liquide. Suivez les résultats de ce vote en direct sur cette page.

Les Suissesses et les Suisses se prononcent sur l'imposition individuelle ainsi que les initiatives SSR, pour un fonds climat et celle pour l'argent liquide ce dimanche 8 mars. (Photomontage : libre de droits, Idd, KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) Les Suissesses et les Suisses se prononcent sur l'imposition individuelle ainsi que les initiatives SSR, pour un fonds climat et celle pour l'argent liquide ce dimanche 8 mars. (Photomontage : libre de droits, Idd, KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)

Le peuple suisse est appelé aux urnes ce dimanche 8 mars pour se prononcer sur quatre objets fédéraux : l'imposition individuelle, ainsi que les initiatives relatives à la SSR, au fonds climat et à l’argent liquide. Les résultats et les réactions au niveau fédéral sont à suivre ci-dessous au fur et à mesure du dépouillement :


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Une nouvelle vie pour le Château de Grandson

Une nouvelle vie pour le Château de Grandson

Région    Actualisé le 08.03.2026 - 06:39

La Chaux-de-Fonds se met à l'heure des foodtrucks

La Chaux-de-Fonds se met à l'heure des foodtrucks

Région    Actualisé le 07.03.2026 - 10:30

Neige artificielle aux Savagnières : une septantaine de jours d’ouverture

Neige artificielle aux Savagnières : une septantaine de jours d’ouverture

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 16:29

Incendie maîtrisé à l’hôtel de La Vue-des-Alpes

Incendie maîtrisé à l’hôtel de La Vue-des-Alpes

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 16:09

Articles les plus lus

25 millions pour dynamiser La Sagne et Les Ponts

25 millions pour dynamiser La Sagne et Les Ponts

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 09:45

Reptiles-Reptilien face au vide absolu

Reptiles-Reptilien face au vide absolu

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 11:05

La journée du 8 mars veut rendre visibles des réalités ignorées à Neuchâtel

La journée du 8 mars veut rendre visibles des réalités ignorées à Neuchâtel

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 14:00

« Le monde en cause » : les bananes se font rares dans certains magasins

« Le monde en cause » : les bananes se font rares dans certains magasins

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 15:00

Auditeur-reporter