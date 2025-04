Les vide-dressings victimes de leur succès

Slow fashion victim



En matière de textile, les Suisses ne sont pas bons élèves. En moyenne, chaque citoyen achète 60 vêtements neufs par an, soit 100’000 tonnes pour tout le pays, indiquait la RTS en début d'année. Aujourd’hui, les voix s'élèvent contre la fast fashion, ces collections de vêtements produits en peu de temps et à bas prix. Justement, pour Laura Risse, organisatrice des vide-dressings de Cormoret, c’est notamment l’aspect plus durable qui convainc les acheteurs : « le jeune public recherche des pièces uniques, intemporelles et qui durent dans le temps. Cet aspect écologique peut aider à consommer plus raisonnablement ».