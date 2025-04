700 chênes pour les 700 ans du Landeron

Planter 700 chênes pour marquer les 700 ans du Landeron. Un acte symbolique qui a été réalisé dans les hauteurs du village ce samedi. Cette journée s’inscrit dans les festivités de l’anniversaire, organisées en nombre par la commune tout au long de l’année 2025.

Une vingtaine de manifestations sont au programme. Ce samedi, petits et grands étaient invités à mettre la main à la pâte et à planter leur chêne eux-mêmes. Un choix d’espèce qui n’a pas été fait au hasard : « elle est beaucoup plus adaptée au chaud et au sec », explique Jan Boni, ingénieur forestier. 700 chênes ont donc été plantés samedi, mais des espaces ont été laissés pour permettre à d’autres espèces de pousser : « on aura au final une forêt mélangée. C’est la plus adaptée pour survivre aux événements climatiques quels qu’ils soient », explique Jan Boni.