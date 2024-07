Le Temple des Éplatures retrouve son clocher

C’était un des stigmates les plus marquants de la tempête du 24 juillet à La Chaux-de-Fonds : le Temple des Éplatures amputé de son clocher. Une balafre qui ne sera plus qu’un souvenir, puisque ce mercredi, une nouvelle structure a été posée sur l’édifice. Une construction à l’identique pour ce temple datant de 1853 et classé au patrimoine.

Plusieurs corps de métier ont travaillé de concert pour reproduire le plus fidèlement ce clocher. Que ce soit les pierres, récupérées au pied du temple, la charpente, taillée dans du bois des Bayards, ou encore la ferblanterie, confiée à un artisan de Sugiez.