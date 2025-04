Election sans vague au Conseil communal de Boudry

Forte de son expérience professionnelle dans les relations publiques et la communication, Mallorie Schlaeppi estime avoir une carte à jouer pour fédérer la population autour de projets. « C’est vraiment primordial dans une commune que la population soit bien informée et qu’on ne laisse pas d’incompréhension », soutient la nouvelle élue. Pour le moment, Mallorie Schlaeppi ne sait pas encore quel dicastère lui sera attribué et si elle reprendra les finances portées auparavant par sa prédécesseuse Rita Piscopiello. « Ma priorité aujourd’hui est dans la mobilité, les familles et la cohésion sociale. Ce sont vraiment des valeurs qui me tiennent à cœur », termine-t-elle.





Le parascolaire inondé

Autre point à l’ordre du jour de ce lundi, les structures d’accueil parascolaire. La commune a vu le nombre d’inscrit dans les structures augmenter de trente petites têtes blondes pour la rentrée 2025-2026. « Nous n’avons pas pu accueillir tous les enfants », a déclaré Anne Macherel Rey, conseillère communale socialiste. En cause : le baby-boom provoqué par les années de pandémie Covid et l’arrivée dans la commune de nombreux jeunes actifs ayant fondé une famille. Pour pallier ce problème, le Conseil général a accepté à l’unanimité une demande de crédit d’étude de 42'500 francs pour la construction d’un nouvel espace d’accueil parascolaire provisoire et modulable. Des conteneurs seront installés dans la cour du Collège des Esserts et permettront de créer cinquante places supplémentaires à l’été 2026. « Cette solution à court terme est provisoire et devra nous permettre de réfléchir à d’autres options pour l’avenir », a expliqué Anne Macherel Rey.





Première étape du plan de protection contre les crues lancées

Le Conseil général a également accepté à l’unanimité un crédit d’engagement de 770'000 francs pour la réalisation de la première partie du plan de protection de la Basse-ville contre les crues de l’Areuse. Les murs de protection existant seront rehaussés et une nouvelle digue sera aménagée sur les bords de la rivière. /crb