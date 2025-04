Le Conseil général met un point final au dossier des Jeunes-Rives

Après plus de 20 ans de discussions, le dossier des Jeunes-Rives a trouvé son épilogue lundi soir. Le Conseil général de Neuchâtel a validé, par 38 voix contre une, le crédit de 6,88 millions de francs destiné à financer le réaménagement du second secteur du bord du lac. Le projet prévoit la suppression du parking des Jeunes-Rives et la création d’un parc, avec diverses infrastructures sportives et culturelles, ainsi que le maintien des platanes existants. Le groupe VertsPopSol a salué « une vision d’ensemble réjouissante », par la voix de Flavio Principi, qui a ajouté : « Il y a des projets qui marquent une ville. Les Jeunes-Rives en font partie ».

Le groupe a salué le coût moins important que prévu du projet (initialement devisé à 9,8 millions de francs), ainsi que le maintien des platanes qui permettront de combattre les îlots de chaleur. Les rangs VertPopSol apprécient aussi la prise en compte des besoins des usagers dans la nouvelle mouture du projet.