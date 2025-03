La deuxième partie des Jeunes-Rives se concrétise

L'objectif est d'assurer une mise à disposition des premiers aménagements avant l'été 2026, a indiqué la Ville vendredi. La nouvelle place de jeux et les vestiaires seront accessibles dès cet été et sont presque finalisés. C'est un moment particulier pour Violaine Blétry-de Montmollin : « jour après jour, on voit l’évolution des travaux, ça devient extrêmement concret. »