D’anciens cadres de Faude & Huguenin prévenus de gestion déloyale

On reparle de Faude & Huguenin médailleurs, trois ans après la faillite de l’entreprise. Trois ex-cadres de ce fleuron de l’industrie neuchâteloise se retrouvent devant le Tribunal criminel des Montagnes. Ils sont prévenus de gestion déloyale entre 2018 et 2020 et pour deux d’entre eux d’escroquerie et de vol. Le préjudice se monterait à un million de francs. Ce lundi, quatre témoins ont été entendus. Mardi, les interrogatoires des prévenus, le réquisitoire et les plaidoiries sont au programme.

Il faut rappeler le contexte dans lequel s’inscrit cette affaire judiciaire. Huguenin Médailleurs, c’était plus de 150 ans d’histoire au Locle. Une histoire qui s’est terminée en 2022, après avoir produit des médailles pour les plus grands événements sportifs planétaires comme les Jeux olympiques. En 2002, l’entreprise faisait un mariage de raison avec l’Alémanique Faude. Mais sur le marché, c’était de pire en pire, une partie de la production avait été délocalisée en Inde et en 2018, Faude & Huguenin se sont associés avec le Lucernois Gravura. Pour les spécialistes, ce rapprochement signifiait l’arrêt de mort du savoir-faire loclois dans le domaine des médailles haut de gamme. Et puis, en été 2018, il y a eu ce déménagement rocambolesque du parc machines loclois vers le site lucernois de production de Rothenmund : comme là-bas les employés n’avaient pas le savoir-faire, les machines ont été rapatriées dans la Mère-commune et les employés loclois rappelés en catastrophe. C’était le début de la fin, et le commencement de cette affaire.





Ils ont créé une société parallèle

On reproche aux prévenus d’avoir en quelque sorte piqué dans la caisse à l’insu de leur associé alémanique, qui a d’ailleurs été entendu comme témoin ce lundi. Au Locle, ils étaient donc trois décideurs. Il y avait le directeur du site, le directeur financier et le responsable des achats. Ceux-ci ont notamment ouvert un nouveau compte avec l’argent de la boîte – plus de 430'000 francs – sur lequel ils ont prélevé 100'000 francs pour créer une nouvelle société, Les Artisans Médailleurs.





Ont-ils voulu sauver les meubles ?

Il semble qu’entre les Loclois et leur associé alémanique, la confiance étaient rompue et que les dirigeants du site de la Mère-Commune aient voulu sauver les meubles pour ce fleuron de l’industrie neuchâteloise. C’est sans doute ce que les prévenus plaideront mardi. Des prévenus qui ont déjà pu dire quelques mots en ouverture du procès. Ils ont des regrets. « On n’aurait pas dû faire ce qu’on a fait », a lâché l’ancien responsable des finances. « J’aurais dû partir avant, mais j’étais très attaché à l’entreprise », a-t-il ajouté. Celui-ci a été licencié en 2020 sur la base de soupçons de gestion déloyale, de même que le directeur du site loclois. Le responsable des ventes, lui, est resté jusqu’à la faillite de l’entreprise.





Préjudice plus important ?

L’avocat de la partie plaignante, qui représente Faude & Huguenin ainsi que la caisse de pension de l’entreprise, a demandé le renvoi de l’acte d’accusation (et donc du procès) pour que le document soit complété, estimant que les faits délictueux remontaient à 2013 et que le préjudice total atteignait les six millions de francs. Mais le tribunal a estimé qu’en l’occurrence, l’avis du Ministère public prévalait. Le jugement pourrait donc être rendu ce mercredi. /vco