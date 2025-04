« Ras le bol de ces bus » sur le plateau de Diesse

Défaut de sécurité

L’aspect sécuritaire des trajets ferait aussi défaut selon les commentaires. Sur cet aspect également, les griefs sont multiples. Les usagers parlent de bus surpeuplés, d'une conduite parfois dangereuse des chauffeurs. Ou de la taille des cars qui n'est pas adaptée aux tronçons parfois étroits, comme dans la vieille ville de La Neuveville ou les gorges de Douanne. Sur ce point, le porte-parole de CarPostal est clair : la capacité des bus est définie en fonction de la demande. « Au début de la ligne 135, nous n'avions pas exclu d'utiliser un véhicule plus petit en cas de faible demande », relève Ben Küchler. Mais la fréquentation ne permet pas, pour l'heure, d'effectuer un tel changement selon lui. Il poursuit en expliquant que des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité de tous les usagers de la route : signalisation, utilisation d'avertisseurs, feux tricolores et augmentation du temps de trajet pour réduire la pression sur le personnel. L'installation de signaux lumineux sur le tracé doit, elle, être discutée et financée par les communes et le canton.

En ce qui concerne la surpopulation des véhicules, CarPostal répond que la ligne 132 réalise un itinéraire régulier et qu'il ne s'agit pas d'un transport scolaire. À ce titre, le transport de passagers debout est autorisé. Le porte-parole ajoute que jamais ne sont embarqués plus de personne que ne l'autorise la capacité des cars. /ehe-amo