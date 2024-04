Présenter sa thèse en 180 secondes, ça se prépare

Trois minutes à disposition pour rendre sa thèse accessible au grand public. Le concours Ma thèse en 180 secondes revient pour une nouvelle édition à Neuchâtel. Huit candidats tenteront de se hisser en finale jeudi prochain dès 18h30 à l’Aula des Jeunes-Rives.

Vendredi, l’heure était aux répétitions pour une partie des doctorants : élocution, gestuelle et gestion du stress font partie des détails à soigner avant de monter sur scène.

Dans son travail, Astrid Pilottin, doctorante en droit, se penche sur la thématique du contrôle des dispositifs et logiciels médicaux. Elle évoque l’esprit de solidarité qui règne parmi les candidats dans les différents exercices. « On devient familier avec l’environnement, comment placer la voix, et vraiment pas hésiter à se lancer, à s’amuser tous ensemble », dit-elle.