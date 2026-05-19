L’UniNE prolonge son mandat d’objectifs jusqu’en 2027

Le mandat d’objectifs 2023-2026 de l’UniNE est prolongé d’une année. Le Conseil d’Etat appuie l’Université de Neuchâtel dans la prolongation de son mandat, indique un communiqué ce mardi. Pour rappel, les buts de ce dispositif étaient l’élaboration d’une nouvelle vision stratégique à dix ans, ainsi que la finalisation d’un plan d’intention quadriennal. La reconduction du mandat est due à la prise de fonction du nouveau rectorat en février 2026, ce qui ne permet pas de respecter les échéances. Le financement de l’année supplémentaire se fera par le biais d’un crédit complémentaire au crédit initial. Le montant pour l'année 2027 s’élève à un peu plus de 54 millions de francs. /comm-rle.