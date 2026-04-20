Les premières machines sont arrivées sur l’ancien site de Panespo

Derrière les barrières en cours d’installation, les premières machines sont entrées en action lundi sur l’ancien site de Panespo. Les travaux de terrassement commencent. Le projet « Univers » quitte donc les plans pour devenir réalité. D’ici 2029, l’Université de Neuchâtel verra son campus s’agrandir avec un bâtiment de 8'000 mètres carrés de surface, « parfaitement carré de 60m sur 60m à sa base, conçu principalement en bois avec un usage limité de béton », détaille Yves-Olivier Joseph, architecte cantonal. « On est parti pour trois ans de travaux. On espère terminer au printemps 2029 », ajoute-t-il.





Assurer l’avenir de l’institution

Un lieu pensé pour rassembler, là où aujourd’hui encore, les instituts de l’UniNe sont dispersés à travers la ville. Ce chantier marque un tournant pour l’Université, confrontée à une croissance constante. Depuis 2001, elle a accueilli 1'300 étudiants supplémentaires.

Le projet « Univers », c’est un investissement conséquent qui s’élève à près de 100 millions de francs. La Banque Cantonale Neuchâteloise participe à hauteur de 40 millions, la Confédération en ajoute 20. Mais au-delà des chiffres, c’est une vision qui se dessine. Des espaces modernes et modulables avec notamment un auditoire de 700 places. L’Université aura ainsi la capacité future d’accueillir des évènements d’une toute autre ampleur. De quoi renforcer la place de l’Université de Neuchâtel en Suisse… et au-delà.





Des places de parc en moins

Conséquence directe de ce chantier : le parking de Panespo est désormais fermé. Environ 200 places disparaissent. La Ville de Neuchâtel invite les automobilistes à se tourner vers le parking de La Maladière Centre pour les courtes durées ou vers le P+R du Nid-du-Crô pour le long stationnement, déclare son responsable de la communication Emmanuel Gehrig. Un accès piéton à la patinoire est assuré durant les travaux. /jpp