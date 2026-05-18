Le parler régional sous la loupe

« Quoi tu dis » ? C’est l’intitulé de l’enquête menée pour la troisième année consécutive par le centre de dialectologie et d’étude du français régional de l’Université de Neuchâtel. Elle se présente sous la forme d’un sondage qui comprend des questions à choix multiples relatives à des mots ou des expressions utilisées plus spécifiquement en Suisse romande. Objectif de la démarche : découvrir les variations et les innovations du parler quotidien. Ou plutôt des parlers quotidiens. Chaque canton ou chaque région de Suisse romande possède ses propres spécificités : « Il y a évidemment plein de mots qui couvrent l’ensemble de la Suisse romande comme panosser ou poutzer », explique Céline Rumpf, assistante-doctorante en charge de l’enquête. « Mais on se rend aussi compte que, grâce à ce travail, il y a plein de mots qui sont rattachés aux cantons ». Pour illustrer ses affirmations, Céline Rumpf livre l’exemple de l’appellation des cloches de vaches : « On s’en rendu compte qu’en Valais il était hors de question de parler de cloche. On assimile celles-ci aux cloches d’une église et on parle plutôt de sonnette, ou alors de sonnaille dans le canton de Fribourg. Et grâce à cette enquête, nous avons aussi découvert l’utilisation du mot toupin dans le canton de Vaud. »