Victoire neuchâteloise à « Ma thèse en 180 secondes »

Doctorant au Centre d'hydrogéologie et de géothermie de l’Université de Neuchâtel, Saheed Mhanna ...
Victoire neuchâteloise à « Ma thèse en 180 secondes »

Doctorant au Centre d'hydrogéologie et de géothermie de l’Université de Neuchâtel, Saheed Mhanna a remporté le 1er prix et le Prix du public du concours national jeudi soir.

Saheed Mhanna (à gauche) en photo avec les autres concurrents. (Photo : MT180). Saheed Mhanna (à gauche) en photo avec les autres concurrents. (Photo : MT180).

C’est un étudiant de l’Université de Neuchâtel qui remporte la victoire nationale du concours « Ma thèse en 180 secondes ». Jeudi soir à l’EPFL à Lausanne, Saheed Mhanna a obtenu le 1er prix, décerné par un jury et doté de 1'500 francs. Ce doctorant du Centre d'hydrogéologie et de géothermie de l’Université de Neuchâtel a également remporté le Prix du public. Sa présentation concernait ses travaux autour de l’intitulé « L’eau comme victime de la guerre : preuves par télédétection et apprentissage automatique des transformations hydrologiques ». Il avait déjà remporté la qualification neuchâteloise le 7 mai.

Ce concours ludique réservé aux doctorants est destiné à vulgariser la recherche à destination du grand public et à mettre en valeur les qualités de communication des universitaires. /comm-jhi


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