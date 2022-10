La carte Abeille se dématérialise

L’Abeille vient butiner dans les smartphones. La monnaie locale de La Chaux-de-Fonds va disposer de sa propre application mobile dès le mardi 25 octobre. Développé par l’entreprise chaux-de-fonnière VNV, le logiciel permettra de payer en monnaie locale via son téléphone ou de recharger sa carte Abeille sans avoir besoin de se rendre dans un commerce. Les utilisateurs vont aussi pouvoir consulter leur solde directement sur l’application. Ce dernier sera d'ailleurs transféré de l'ancienne sur la nouvelle carte.



La mise en place de ce nouveau système a coûté entre 40’000 et 50’000 francs à la Ville et 60’000 francs au Canton, via le programme Ecoprox.







Une nouvelle carte et plus de sécurité



L’application ne signe toutefois pas la fin de la carte physique qui va évoluer. Le nouveau modèle conçu par l’entreprise NiD - dont le siège se trouve au Crêt-du-Locle - embarque une technologie sans contact qui ne nécessite plus obligatoirement de posséder un terminal de paiement. Cette carte permet donc de résoudre l'un des problèmes majeurs de l'Abeille, soit que les commerces chaux-de-fonniers non équipés ne pouvaient pas accepter de monnaie locale. Toutefois, les commerçants devront dorénavant se munir d’un smartphone pour effectuer les transactions.

Selon les responsables de NiD, la sécurité du premier système était aussi moins relevée en raison de la bande magnétique présente sur l'ancien rectangle. La nouvelle carte qui s’appuie sur une technologie NFC complexe avec plusieurs clés de cryptage devrait permettre une meilleure protection des utilisateurs.

À savoir encore que si l’ancien système a été élaboré avec une firme saint-galloise, la Ville a souhaité travailler avec des entreprises locales pour la mise en place de l’application et de la nouvelle carte.







Près de 3 millions de francs de recharge sur les cartes

L'Abeille a été créée en 2019 pour favoriser le commerce local. À fin septembre 2022, 2’830’000 francs avaient été chargés sur les petits rectangles jaunes. Selon la Ville, pas moins de 70’600 francs sont dépensés en moyenne par mois chez les commerçants de La Chaux-de-Fonds avec la monnaie locale. Jusqu'à présent, 114 commerces acceptent la carte Abeille, mais seulement 23 offraient la possibilité de recharger les cartes. Ceux-ci conserveront ce service à moyen terme pour permettre une transition douce vers le nouveau système. Actuellement, 15’000 cartes Abeille sont en circulation.







Enfin, la Ville avance que certains commerçants ont montré quelques réticences quant à ce changement de système, mais il s’agirait d’une « infime minorité », selon le conseiller communal Théo Huguenin-Elie. Ce dernier avance que la technologie liée à l'utilisation du smartphone peut parfois faire peur ou déranger les habitudes de certains. Il reste toutefois confiant pour la suite. /jha