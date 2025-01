Les habitants d’Esplanade entendus par les autorités chaux-de-fonnières

Les habitants d’Esplanade ont été entendus par les autorités chaux-de-fonnières. En novembre dernier, le Conseil communal interdisait subitement, pour des raisons de sécurité, l’accès à la passerelle des Cornes-Morel surplombant la voie des Chemins de fer du Jura et reliant ce quartier de 800 habitants à la rue de la Croix-Fédérale. Mardi soir, le Conseil général de la Métropole horlogère a accepté trois textes, dont une motion populaire munie de 103 signatures et lancée par une habitante concernée. Le PLR a lui fait part de son « vif mécontentement » devant « l’absence totale d’anticipation » de la Ville. Les libéraux-radicaux ont aussi invité l’exécutif à réfléchir au développement de ce secteur sud-est de la ville. « Les besoins sont là, il y a eu des développements entre la rue Fritz-Courvoisier et la rue du Collège. C’était principalement industriel, mais des habitations se sont construites. Ce sont des nouveaux citoyens qu’il faudra satisfaire », estime le PLR Christophe Ummel.