La passerelle des Cornes-Morel fermée

La passerelle des Cornes-Morel, qui passe au-dessus de la ligne ferroviaire des CJ (Chemins de fer du Jura), sera fermée pour des raisons de sécurité. Dès le 2 décembre et pour une durée indéterminée, les piétons ne pourront plus emprunter la passerelle entre la rue de la Croix-Fédérale et le quartier Esplanade.

Dans son communiqué publié ce mardi, la Ville de La Chaux-de-Fonds explique que « le dernier contrôle, effectué en début d'automne, a malheureusement mis en évidence des signes de vieillissement de certains éléments constructifs, susceptibles de réduire la sécurité structurelle de l'ouvrage à court terme. » Les piétons sont invités à emprunter les rues de la Croix-Fédérale, de l’Étoile et Fritz-Courvoisier pour effectuer cette liaison.