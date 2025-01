Une étude pour deux haltes à La Coudre et Vauseyon

Deux haltes ferroviaires à La Coudre et Vauseyon et une prolongation du funiculaire de Chaumont, c’est possible ? C’est une étude plébiscitée par le Grand conseil neuchâtelois qui devra répondre à cette question. Mardi, les députés ont approuvé un postulat demandant d’étudier la faisabilité de plusieurs projets que la Ville de Neuchâtel a dernièrement évoqué dans ses projets de développements urbains.





Avis tranchés

La question a divisé l’assemblée mardi. Selon le groupe VertPOP et le parti socialiste, cette étude permettra « d’anticiper au mieux » et de préparer le réseau urbain « d’après-demain ». En revanche, le PLR et l’UDC se sont globalement positionnés contre le texte, évoquant des « ressources financières limitées » et un projet « infaisable ». Un point de vue partagé par le conseiller d’Etat Laurent Favre : « Ce type de projets est très difficile à imbriquer sur une ligne déjà très chargée et il coûterait plusieurs centaines de millions de francs ». Il ajoute également que « la priorité reste le RER neuchâtelois et la ligne directe, qui occupent déjà nos ressources humaines limitées ». Des arguments qui n’ont pas fait mouche puisque le postulat a été approuvé par 57 voix pour, 36 non et deux abstentions. /gjo