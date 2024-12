« Le dossier du lundi » : Karin Keller-Sutter à la présidence de la Confédération

Karin Keller-Sutter sera élue à la tête de la Confédération mercredi 11 décembre. Elle succédera à Viola Amherd et empoignera le témoin le 1er janvier. Le Financial Times, un média britannique, classe la conseillère fédérale saint-galloise parmi les 25 femmes les plus influentes au monde. Notre correspondant au Palais fédéral Serge Jubin dresse son portrait.

Karin Keller-Sutter est élue au Conseil fédéral au premier tour, le 5 décembre 2018. Durant ses six ans au Conseil fédéral, Karin Keller-Sutter fait face à dix votations populaires. Elle en emporte huit, mais elle perd deux fois le même dimanche, sur la burka et l’identité électronique. En revanche, la conseillère fédérale remporte sur le fil la votation sur les multinationales responsables. L’initiative obtient la majorité populaire, mais elle échoue devant celle des cantons. On lui a reproché un surengagement contre l’initiative : « Tout le monde veut protéger les droits de l’homme, tout le monde veut protéger l’environnement. Mais est-ce qu’on veut vraiment adopter des instruments juridiques qui sont uniques, où la Suisse fait cavalier seul ? »

Depuis maintenant deux ans, Karin Keller-Sutter est à la tête du département des finances. La conseillère fédérale était notamment au gouvernail lors de la chute de Crédit Suisse.

Karin Keller-Sutter va au-devant d’une année présidentielle 2025 délicate. Son plan d’assainissement des finances sera certainement combattu par référendum. Elle devra aussi défendre le probable nouvel accord avec l’Union européenne. Karin Keller-Sutter devra redoubler d’influence et de conviction pour ne pas trébucher. /sju-cob